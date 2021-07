Svårt pricka rätt tid för valutasäkring

Förra året tjänade svenska bönder 90 miljoner kronor på valutasäkring av gårdsstöden. När växelkursen fastställdes den 30 september fanns många glada vinnare. Mårten Blad och hans kollegor på Lundaslättens drift AB säkrade en stor del av ­sina stöd till kursen 11 kronor. En förtjänst på 80 öre per euro eftersom den fastställda kursen var 10,23.



När ATL ringer upp och undrar hur Mårten Blad tänker i år kommer ett glatt och rakt svar:

- Nu har man väl gjort en tavla igen! Vi har inte valutasäkrat något än.

- Hade jag fått ett bud på 10,40 i dag hade jag klippt det direkt, säger en lätt ångerfull Mårten Blad som påverkades av Saabkrisen och andra signaler om att det gick dåligt för Sverige när man valde att vänta.



En som litade på magkänslan och slog till före jul var Christer Andersson på Ängamöllan utanför Skurup i Skåne. Han hade kursen under noggrann uppsikt och såg att det under en tid pendlade mellan 10,20 och 10,50 och tänkte; går det bara upp till 10,50 igen så låser jag.



- Jag nådde inte upp dit, men band på 10,40, säger han.

Christer Andersson valde att bara prissäkra hälften av sina stöd med tanke på hur han agerade i fjol då han valde att gå in på 10,25 med en stor del av stöden.

- Det var ju fel då, men jag lyckades få 10,90 för den andra halvan i fjol.



Det mesta tyder på att Christer Andersson har valt rätt i år. Bedömare är eniga om att kronan kommer att stärkas mot euron under året. Den långsiktiga kursen bör ligga åtminstone någonstans runt 9,50 kronor. Förklaringar till det är att grundläggande makroekonomiska förhållanden, som ordning och reda i statsfinanserna kombinerat med överskott i bytesbalansen, är goda.



Stefan Melin, valutaanalytiker på Danske Bank, menar att kronans problem mer har att göra med att det är en liten valuta, som är mer utsatt i tider av oro och att den är konjunkturkänslig eftersom Sverige har en exportdriven ekonomi.



När ekonomin går ner, går börsen ner och kronan försvagas. När konjunkturen går upp stärks kronan. Således bör man hålla ett öga på börsen och på de grund­läggande makroekonomiska förhållandena.

- Det skulle inte förvåna mig om kronan är nere under 10 kronor efter sommaren. Vi har själva en prognos som pekar på 9,80 i ett sexmånadersperspektiv, säger Stefan Melin. Dan Birgerson