Svart kötthandel avslöjad

Enligt honom är det etablerade slaktare utomlands, främst i Danmark, som säljer kött till momsregistrerade företagare i Sverige. Det danska företaget begår ingen olaglighet, problemet är att företagarna på den här sidan sundet inte betalar moms.- Vi är helt säkra på att det sedan 2007 har förts in kött värt 70 miljoner kronor i Sverige som inte har skattats och sedan sålts vidare, säger Torbjörn Larsson.Uppgifter finns om långt fler svarta köttleveranser, men dessa har inte kunnat säkerställas.De skattefuskande företagen använder inte köttet själva utan säljer det vidare till mindre nogräknade restauranger och butiker i Sydsverige, enligt Torbjörn Larsson.Affärerna med svart kött betalas kontant hos slakteriet. Därefter transporterar köparen köttet till Sverige.Förutom skattefusket anser Torbjörn Larsson att det också finns hälsoaspekter på den olagliga kötthandeln.- Man kan fundera på hur köttet hanteras under transporten och därefter.Torbjörn Larsson och hans grupp på Skatteverket i Malmö granskar svart livsmedelshandel i hela Sverige. Fusket med kött berör Sydsverige.Att skatteverket har upptäckt de olagliga affärerna beror på att affärerna registrerats i en för EU-länderna gemensam databas.Dit rapporterar företagarna sina affärer - mottagarens (köparens) momsregistreringsnummer anges samt hur mycket leveransen är värd.De fem, sex momsfuskare som hittills har upptäckts har påförs skattetillägg på 20 procent. Det betyder att en företagare som har undanhållit exempelvis en miljon kronor i moms tvingas betala den miljonen plus 200 000 kronor i skattetillägg.- Vi har skyldighet att anmäla till ekobrottsmyndigheten och det gör vi, så det kan bli andra straff också, säger Torbjörn Larsson. Jan Olsson