Svårt hålla koll på timmerpriset

Flera läsare har hört av sig till ATL efter den senaste tidens artiklar om prishöjningar på sågtimmer. De påpekar att det är omöjligt att jämföra köparna när ingen redovisar något nytt snittpris eller totalpris för vissa dimensioner.



Läsarna misstänker att bolagen är otydliga med flit, för att kunna prata omkull skogsägaren vid en personlig kontakt.

Mellanskogs virkeschef Sture Karlsson håller med om att systemet är svårgenomträngligt. Vissa köpare har inte ens öppna prislistor.

- Det är ett jättekonstigt sätt att hantera ett utbud på. Har du en otydlig prisbildning gör osäkerheten att utbudet minskar. Vi tror på bra och tydliga prislistor och inte så mycket premier, säger Sture Karlsson.





Högt i Hälsingland

Anbud

Mellanskog höjer timmerpriserna med mellan 15 och 50 kronor per kubikmeter toppmätt. Högsta tallpriset finns efter höjningen i Hälsingland. För ATL har Mellanskog räknat fram att snittpriset där blir cirka 485 kronor per kubikmeter fast under bark (m3fub) för 18 centimeter och grövre räknat i verkligt utfall på riktiga avverkningar.Sörmland får högsta granpriset med ett motsvarande snitt på cirka 465 kronor per m3fub.- Dessa snittpriser kan variera mycket på enskild post beroende på kvalitet och dimension, påpekar Sture Karlsson.SCA Skog höjer massavedspriset med 20 kronor per m3fub i hela verksamhetsområdet. Talltimmer höjs med 40 kronor per m3fub i Norrbotten och Västerbotten.I Jämtland och Västernorrland införs en kontrakteringspremie för alla timmersortiment på 30 kronor per m3fub.SCA Skogs informationschef Rolf Edström tycker att fler skogsägare borde jämföra priser genom att ta in anbud från flera köpare. När SCA Skog analyserar prislistor tittar bolaget exempelvis på allt inmätt virke i ett visst område eller vid en viss såg.- Det gör man inte utan en hygglig dator, säger Rolf Edström.Han tror att SCA Skog skulle gynnas av en större transparens och att fler skogsägare jämförde priser genom anbud.I ett pressmeddelande skriver SCA Skog att bolaget tydligt tar täten när det gäller timmerpriser i Norr- och Västerbotten.Inte oväntat är Norra Skogsägarnas virkeschef Mats Boström av en annan åsikt.- Min spontana bedömning är att det inte är någon stor dramatik i deras höjning. Vi jobbar vidare med våra priser och känner att vi matchar det där, säger Mats Boström.Tina Andersson