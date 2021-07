Svårt att sia om vetepriset

Vete

Matif:s novembertermin sjönk med 2,4 procent i veckan till 221,5 €/ton, medan Chicago föll hela 5 procent.

Nyheterna under veckan har varit blandade. Det verkar bli en rekordskörd i Australien men ingen vet riktigt hur illa sådden gått i Ryssland. Marknaden har bakat in mycket riskpremie i priset och det råden ingen bristsituation i världen. Uteblivna negativa nyheter framgent kommer därför att sänka priset.

Men, när majspriset rusar, på goda grunder, som det gör, kan det dra med sig vetepriset uppåt.



Vi håller dock kvar vår sälj på vete, men det skulle kunna komma en rekyl uppåt i priset på kort sikt då 220 euro är ett tekniskt stöd. Ett prisfall ner genom 220 euro skulle dock signalera ytterligare kursfallspotential.



Raps

Rapsterminerna på Matif ligger kvar över 380 euro per ton, men toppen på 390 euro har marknaden inte orkat över. Uppåttrenden har förlorat momentum och marknaden förefaller kraftlös.

Om det inte vore för att sojabönorna stiger så stadigt i pris, skulle vi tro att rapspriset var färdigt för en rekyl nedåt. Nu är det mer osäkert.



Sojabönor

Novemberkontraktet på CBOT steg med 2,3 procent i veckan.

Det är fortsatt gynnsamt väder i Sydamerika för soja och skördeåret är väl försörjt med soja. I den allmänna inflationen på foderråvara i spåren av årets dåliga veteskörd så har dock soja börjar stiga. Vi byter därför till köp på soja.

Tekniskt har priset precis brutit et motstånd och vi ser det som en stark köpsignal.



Majs

December-majs tappade något efter förra veckans starka uppgång ner 2,8 procent till 504 cent. Priset ligger dock kvar över de starka 5 dollar.

Förra veckan var första gången på två år som majs handlades över fem dollar i Chicago. Drivkraften har varit en tro på lägre avkastning i USA, vilket skulle minska exporten från landet som är världens största exportör.

Majs handlas nu väldigt och rider på vågen där all råvara som kan användas till djurfoder stiger.

Avkastningsestimaten för USA ligger nu hos de flesta prognosmakare under 160 bu/acre och någon ligger t o m på 152 bu/acre.

Förra veckan rekomenderade vi köp majs och vi ligger kvar. Risken ökar dock med att priset stiger.



Gris

Lean hogs terminerna med avräkning i oktober steg med 1 procent i veckan och ligger nu på 78 cent per pund.

Priset på gris har trendat tydligt uppåt sedan sommaren 2009 och vi ser de stigande foderkostnaderna som en "trigger" till att priset skall kunna gå upp rejält inför jul i år.

Med denna skördesäsongens höga spannmålspriser så borde köttpriserna på lite sikt öka efter att produktionskostanden blir högre på grund av högre foderpriser. Tidigare hade vi bara höga priser på brödvete men nu har även majs, soja, rapsmjöl och solrosfrö som är en viktig foderråvara stigit kraftigt.



Mjölk

Mjölkpriset rekylerade på vinsthemtagningar, men köparna gav sig in igen halvvägs ner, på 15 cent för decemberkontraktet. Tekniskt ser det mycket positivt ut. Priset bör kunna nå 16 cent inom en snar framtid. Torbjörn Iwarson