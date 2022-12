Svårt att satsa rätt i en föränderlig värld

Jord- och skogsbruk och energi hör ihop. Näringarna är både stora producenter och konsumenter av energi.

Det är en självklarhet. Men vad som inte är självklart är hur jord- och skogsbruket ska förhålla sig till detta. Kort sagt, vad ska man satsa på, både som producent och konsument?länge sedan verkade salix vara ett säkert kort. Flera kommuner investerade i fastbränslepannor och spannmålspriset var lågt.Oljepriset var högt och stigande, och därmed var bensin och diesel dyrt, och varje höjning förstärktes med de höga skatter fossila drivmedel har belagts med. Drivmedelsframställning i de gröna näringarna skulle alltså vara något att satsa på.senare är det läget helt annorlunda. De där pannorna matas numera till stor del med importerade sopor vilket innebär pristryck på all sorts energiflis.Ny teknik för oljeutvinning, fracking, har vänt uppochned på det geopolitiska läget i världen. USA har radikalt minskat sitt beroende av minst sagt problematiska länder i Mellanöstern, och Ryssland har fått sin ekonomiska ryggrad om inte knäckt så i alla fall stukad.Rysslandskris har fått oljepriset att rasa. Nivån 100 dollar per fat var länge verklighet och en fasa för oljeimporterande länder oavsett utvecklingsgrad.Bara i år har oljepriset sjunkit 35 procent till under 70 dollar per fat. Det påverkar flera marknader, inklusive jordbruksgrödorna, som ATL beskrev på nyhetsplats i fredags den 5 december. Jordbruksgrödor som kan användas till drivmedel som majs, soja, raps och sockerrör följer med oljan nedåt.animalieproducenter som får billigare foder, men det påverkar förutsättningarna för de förnybara alternativen i negativ riktning.Lägg därtill valutaförändringar och osäkerheten i politiken, både på kort och lång sikt, så får man en situation som ställer stora krav på företagaren. Särskilt den som tänker sig att satsa på produktion av någon form av förnybar energi har ett svårbedömt läge. Behovet av omvärldsbevakning är stort liksom behovet av instrument för säkring av energipriser.Vägen mot det fossilfria samhället blir längre, klimatet blir lidande.