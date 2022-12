Svårt att mäta olika livsmedels miljöpåverkan

Hej Anne-Marie!

Vilken typ av livsmedel vi väljer att äta och hur dessa produceras har stor inverkan på såväl vår hälsa som miljön. Livscykelanalys är den vanligaste metoden för att beräkna livsmedelsprodukters miljöpåverkan.

Nyligen lanserade FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, en metodrapport som ger vägledning kring hur nutritionsaspekter bör beaktas inom livscykelanalys. Rapporten har skrivits av 30 internationella miljö- och nutritionsforskare, däribland Elinor Hallström och Marta Bianchi från Rise, som bedriver forskning i samarbete med bland annat Sahlgrenska Akademin och Livsmedelsverket för att systematiskt utvärdera och validera olika närings- och hälsoindikatorer för användning tillsammans med livscykelanalys.

I dag finns ingen standard för den bästa metoden och det finns behov av att utvärdera olika metoder för att kunna ge rekommendationer för så kallad best practice. Här har Rise som oberoende forskningsinstitut en viktig roll att fylla, genom att bidra med stöd och vägledning av vilka metoder som lämpar sig bäst för olika syften.

Så här svarar Elinor Hallström:

”Livscykelanalys används inom forskningen, men också av livsmedelsindustrin och myndigheter, för att mäta och följa upp miljöpåverkan från verksamheten och för att identifiera åtgärder för minskad miljöpåverkan. Under de senaste åren har livscykelanalys använts alltmer för att jämföra olika livsmedels miljöpåverkan med varandra.

Traditionellt sett uttrycks miljöpåverkan per kilo producerat livsmedel. Men för vissa syften har denna jämförelsebas ifrågasatts, då den inte tar hänsyn till skillnader i livsmedels näringsinnehåll. Detta kan medföra uppenbara risker när miljöpåverkan av livsmedel jämförs.

Låt oss ta jämförelsen mellan mjölk och ost som exempel. Klimatpåverkan från ost är cirka sex gånger högre jämfört med mjölk per kilo produkt, men uttryckt per energiinnehåll är produkternas klimatpåverkan i samma storleksordning. På grund av ostens högre energiinnehåll äter vi också mindre mängd ost jämfört med mjölk, vilket delvis kompenserar för dess högre klimatpåverkan per kilo produkt.

I dag finns alternativa metoder för att uttrycka miljöpåverkan på ett sätt som bättre tar hänsyn till livsmedlets funktion och näringsinnehåll. Rise har inom expertisområdet Hållbar Nutrition bedrivit forskning under flera år och sett hur intresset för frågan växt både inom akademin och i näringslivet.

Föreslagna metoder varierar från enklare varianter där miljöpåverkan relateras till livsmedlets innehåll av enskilda näringsämnen till mer komplexa metoder där livsmedlets näringskvalitet mäts med ett så kallat näringsdensitetsindex. För andra syften uppmanas att miljöpåverkan av livsmedel endast jämförs inom kategorier med liknande näringsinnehåll och funktion i vår kost.”

