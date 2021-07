Svårt att få tag i maskinförare

-Jag skulle i alla fall behöva två till, men det finns inga, säger entreprenören Patrik Rosén.



-Jag har försökt på den finska sidan också.



Gruvindustrin har vuxit snabbt i Norrbotten den senaste tiden och kommer att fortsätta att växa ännu mera. Den har ett mycket stort behov av maskinförare. Snart öppnar troligtvis ännu en gruva i Pajalaområdet.



-Kommer Pajalagruvan i gång så är det kört. Där behövs ju 700 maskinförare.





Bättre förhållanden

Behövs mer folk

Det som lockar är ofta bättre arbetsförhållanden.-Oerhört många entreprenörer i framför allt östra Norrbotten har tappat förare till gruvindustrin och angränsande verksamhet under det här året, säger Ulf Sandström på SMF Skogsentreprenörerna.Han menar att det på kort sikt inte behöver vara katastrof om entreprenören måste dra ner på verksamheten, de fasta kostnaderna minskar ju också.-Men det stora problemet, som jag inte tror alla har insett, är ju att det blir ett problem för skogsindustrin i slutänden. Vi har ökande volymer som ska ut ur gallringsskogarna och då behövs mera folk. Det går dubbelt så många mantimmar på en kubik från gallring jämfört med slutavverkning, säger Ulf Sandström.-Och det är inte bara uppe i norr, även om problemet är extra tydligt där just nu.Patrik Rosén tycker på det stora hela att det är bra med gruvindustrin, även om det innebär en hård påfrestning på företaget.-Vi kommer ju att drabbas men på sikt så får kanske skogsbolagen upp ögonen. Om de inte får fram virke så måste de höja betalningen till entreprenörerna.Själv har Patrik Rosén även entreprenadverksamhet med bland annat grävmaskiner och hjullastare, men hade gärna fortsatt med skogen. Men det behövs mera pengar in i verksamheten för att kunna locka och behålla förarna.-Det är ju ett låglöneyrke. Det är ingen status att vara skogsmaskinförare i dag. Den måste ju lyftas upp.Hans Dahlgren