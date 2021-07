Svårare olyckor på sommarvägar

Olyckor av det mera våldsamma slaget sker på 90-vägar, där krafterna som uppstår vid en krock är 90 procent högre på sommaren än på vintern.

Vid singel- och mötesolyckor är krafterna 56-75 procent högre under sommarmånaderna än på vintern, visar en analys av över 400 bilolyckor, som varit med i tidningen Motor.



Enligt Niklas Stavegård, som är trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen, kan den stora skillnaden i bilens krockkraft mellan vinter- och sommarolyckor till viss del förklaras med att fler kör fortare på sommaren, men det är bara halva sanningen.

En av de viktigaste förklaringarna är att många vägar har för låg säkerhetsstandard. Utan snön som naturlig krockdämpare håller vägarna inte godkänd säkerhetsstandard och olyckorna blir svårare.



De svåraste olyckorna drabbar främst män. Under sommaren ökar andelen svårt skadade män med 50 procent jämfört med vintermånaderna. För kvinnors del minskar antalet svåra olyckor med 16 procent under sommarmånaderna.ATL.nu