Svåra tider för finska skogsmaskinföretagare

Under 2009 har virkeshandeln i Finland varit långsam med avverkningsstopp och stängningar av fabriker inom skogsindustrin. Som exempel kan nämnas augusti månad då bara en tredjedel så många virkesaffärer gjordes som under augusti 2008.



Landets drygt 1200 skogsmaskinföretagare har under året fått överleva på gamla rotköp och energivirke. De flesta har fått permittera anställda för att överleva. Bara några enstaka har dock gått i konkurs.



Enligt FNB blir vintern 2009/10 kritisk för företagen. Skulle det bli en dålig vinter för avverkning är det bäddat för katastrof, skriver nyhetsbyrån.ATL.nu