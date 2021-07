Svampgift stoppar havreleveranser

Angrepp av fusariumsvampar i spannmål förekommer främst under år med regnig och varm väderlek under blomningsperioden.

Angripna delar av axet brådmognar, men den allvarligaste effekten är att svamparna kan bilda de giftiga ämnena deoxynivalenol, DON, och zearalenon, ZEA, så kallade toxiner.

Lantmännen stoppar nu mottagningen av havre eftersom risken finns att bra råvara blandas med dålig. Analys av toxinet kan inte göras direkt i samband med mottagning.



Därmed stängs spontanleveranserna av, inga leveransen kan tas emot innan resultaten av analyserna är klara. För eftersäsongsleveranser krävs godkänd analys av fusariumtoxinet DON.



Även fortsättningsvis kan havreodlarna teckna avtal enligt vanliga rutiner, skillnaden är att odlarna får ett provtagningspaket där provet ska skickas tillbaka till Lantmännen som gör en kostnadsfri analys.



Om analysresultatet överstiger gränsvärdet finns andra marknader för havren, beroende på nivån av toxiner, skriver Lantmännen lantbruk på sin hemsida.



Högst värden av fusariumtoxiner hittas i havre och vete, under de senaste fem åren har halter över gränsvärdena hittats vid några tillfällen. För det aktuella toxinet, DON, är gränsvärdet i havre 1750 mikrogram per kilo.



Skörderester på markytan kan sprida smitta, men även en växtföljd med majs som förfrukt innebär risk för fusariumsmitta i efterföljande gröda.Marianne Persson