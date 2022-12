Svalt intresse för Sveaskogs mark

Sveaskogs vd Per-Olof Wedin säger till tidningen att Sveaskog dragit tillbaka objekt där de inte fått rätt pris. Andra objekt som sålts har dragits tillbaka för att banken ändrat sig.

Under förra året gav Sveaskogs markförsäljningsprogram bara 96 miljoner kronor, att jämföra med 825 miljoner kronor så sent som 2009.Enligt Dagens Industri har det inte hjälpt att Sveaskog numera får sälja skog även till exempelvis tyskar.Sveaskog tittar nu på sätt att försöka göra skogen som bjuds ut mer attraktiv för köparen. Det kan exempelvis handla om att paketera skogen i större block om 300-500 hektar. Då blir affären ekonomisk från start, även för köpare utan tidigare anknytning till Norrland.Enligt Per-Olof Wedin räknar Sveaskog med att sälja mellan 10 000 och 11 000 hektar under 2014.