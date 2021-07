Svagare dollar driver upp spannmålspriserna

En svagare dollar gör att amerikansk spannmål blir mer konkurrenskraftig och med låga räntor och svag ekonomi förväntas dollarn förbli svag. Den svenska kronan stärktes med 1,5 procent mot dollarn förra veckan och en dollar kostade på söndagen 7,12 kronor.



För svenska odlare tar dollarförsvagningen ut lite av uppgången i spannmålspriserna (prissatta i dollar) eftersom det blir färre kronor vid omräkning.





Vetet steg

Sen vår gynnar sojabönsodling

Vete för leverans i maj steg i fredags på Chicagobörsen med 0,5 procent till 1,33 kronor per kilo och i Paris handlades kvarnvete för majleverans något lägre till 1,28 kronor. EU:s exportlicenser för spannmål föll 44 procent under förra veckan.Majs för leverans i maj steg i Chicago med 1,2 procent i fredags till 87 öre per kilo omräknat till aktuell dollarkurs. Sojabönor slutade på 2,49 kronor per kilo, upp 0,2 procent.Sojabönsodlingen sägs gynnas av den sena våren i USA på bekostnad av kanske något lägre majsarealer, eftersom sojabönorna kan sås senare.USA har också drabbats av att Kina, världens största importör av sojabönor, handlat stora volymer av rekordskördarna i Brasilien och Argentina, världens största sojabönsexportörer efter USA.ATL.nu