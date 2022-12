Svag rubel ökar rysk export

Den ryska trävaruexporten till Egypten ökade med 28 procent under årets åtta första månader, jämfört med motsvarande period i fjol.

Kina störst

Den ryska rubelns försvagning gör trävarorna från Ryssland billiga på exportmarknaderna, vilket nu gör att den ryska trävaruexporten ligger på en toppnivå, enligt ett nyhetsbrev från Woodstat.Bara under augusti månad exporterade Ryssland totalt nästan två miljoner kubikmeter barrträvaror, vilket är nio procent mer än under augusti 2014.Under januari till augusti var den ryska exporten drygt 15 miljoner kubikmeter barrträvaror, vilket är en ökning med 5 procent jämfört med motsvarande period 2014.Kina är den största mottagaren av ryska trävaror. Under januari till augusti gick mer än en tredjedel av Rysslands totala export till Kina.