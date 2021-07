Svag prisutveckling under veckan som gick

Vete

Vetet var "översålt" för en vecka sedan och vi fick också intialt en liten rekyl uppåt, innan kursen föll tillbaka på Matif. Tekniskt är vetepriset fortfarande nära "översålt". Dessutom finns ett tekniskt stöd precis under dagens kurs, på ca 133.50 euro för november 2010-kontraktet.



Enligt CFTC är spekulanterna på terminsbörsen i Chicago nu netto sålda 70 tusen terminskontrakt. Det är en rekordnivå.

Det mesta tyder på att veteterminerna är nära en botten. Priserna är nästan nere på samma låga nivå som i augusti-september, tekniska indikatorer säger att marknaden är "översåld" och terminspositionen är rekordsåld. När så många har sålt, vem finns då kvar att sälja? Eller är det så att de som sålt snart köper tillbaka?



Majs

Majs har fortsatt att falla i pris i veckan. Det har regnat ordentligt mycket i södra Brasilien och även i Argentina.

Skillnaden mellan majs och sojabönor är fortfarande "stor", dvs det är forfarande en god idé att köpa december majs och sälja november sojabönor.



Raps

Rapsfröpriset har rört sig sidledes och verkar inte vara så värst påverkat av vad som händer på andra marknader. Kanada rapporterar om något högre areal av canola, men det var närmast en icke-händelse.



Sojabönor

Prisfallet på sojabönor fortsatte i veckan, men i lite lugnare takt. Vi närmar oss den jämna siffran 900 cent för novemberkontraktet. Det är en nivå som varit viktig förut och det borde finnas folk som vill köpa där, så mycket billigare som bönorna är nu än de var vid årsskiftet.

Det har regnat ordentligt i södra Brasilien och även Argentina har fått nederbörd. Branschen talar om en skörd i Brasilien som är ca 5 mt högre än vad USDA prognosticerat.



Från Ryssland rapporteras att man ska fördubbla skörden till 2 mt. Ryssland förbrukar 2 mt per år. I takt med att bygger ut sin egen köttproduktion kommer de sannolikt att konsumera mer.

Bruttovinsten för den amerikanske odlaren har sjunkit i takt med att priset nu gått ner. Vi räknar med 40 bushels per acre i skörd (ganska normalt) och kostnader på 347 dollar per acre och ett försäljningspris som hämtas från november 2010-kontraktet. Då ligger vinsten på 9 dollar per acre ungefär. Om priset fortsätter ner, finns det en och annan bonde i USA som struntar i att så i vår. Prisfallen på sojabönor bör mattas av den anledningen.



Gris

Lean Hogs priserna föll i veckan på lägre efterfrågan från slakterierna, men vände upp mot slutet av veckan. Marknaden var "översåld" efter det största prisfallet på så kort tid sedan 2005.



Prissäkring av gris med Eurex-terminerna

Sedan i somras finns en terminsbörs för tyska eller nordeuropeiska grispriser, som gör det möjligt för svenska grisproducenter att prissäkra intäkten från framtida försäljning.

Den amerikanske grisbonde som sålt 1-månads terminer på Lean Hogs-kontraktet har över tiden tjänat extra pengar, samtidigt som han minskat sin risk. Ganska mycket extra pengar, 10 - 20 procent extra per år, de senaste 30 åren. Det beror på att det funnits en stor efterfrågan från investerare och slakterier att köpa terminer, som investering, eller för att prissäkra inköp.

Frågan är hur det ser ut för Eurex-kontrakten, vars priser mycket närmare samvarierar med svenska priser? Vi undersöker alltså vad avkastningen skulle ha blivit om vi sålde det kontrakt som har lite drygt 1 månad kvar till förfall. När vi kommer in i den månad som kontraktet förfaller till betalning, köper vi tillbaka det på den femte börsdagen i den månaden.



Till stängningspris köper vi tillbaka, och samtidigt säljer vi nästa, dvs det kontrakt som förfaller en månad längre fram.

Vi får då en serie av vinster och förluster på terminskontrakt som vi kan göra ett index av. Vi jämför det indexet med spotpriset på gris. Helst vill vi att terminsindexet skall stiga mindre än spotpriset, dvs att vi hela tiden köper "för dyra" terminskontrakt. Därför att vi vill ju göra omvänt, och vara såld terminer på det sättet.

I grafen nedan ser vi hur det sett ut till den 8 januari från den 20 juli, när Eurex öppnade sin grisbörs.





Vi kan alltså se att medan spotpriset föll, så föll inte värdet på terminsstrategin. Det var verkligen inte bra. Som grisproducenter vill vi ju sälja terminerna och då vill vi att den skall falla mer i värde än spotpriset.

Vad kan det här bero på? Vi kan notera att under den här perioden har terminer på gris i med en månads löptid i genomsnitt varit 2.2 procent billigare än spot. Vi har alltså sålt terminer på gris till 2.2 procent rabatt varje månad. Den rabatten har kostat. Under dessa sex månader har det kostat oss 13.6 procent.

Terminsstrategin i exemplet ovan har gått 16 procent bättre än spot. Terminsrabatten förklarar nästan hela den skillnaden.



Hur ser det ut nu då?

Jo, nu handlas terminer på gris med ett premium på 2.7 procent (snittet för senaste veckan) till nästa månad. Om vi litar på att det är rabatt eller premium på terminerna som ger vinst eller förlust, så finns nu en potential att - om premien håller sig på den här nivån resten av året - tjäna 32 procent extra på grisarna. Vinsten kommer från vad terminsmarknaden erbjuder. Torbjörn Iwarson