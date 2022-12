Svag marknad drar ned HK Scans siffror

Nettoförsäljningen backade från 531 miljoner euro i fjol till 502 miljoner i år.

Sverige backade

Under förväntan

Förhandlar om tjänstemän

Periodens rörelseresultat landade på -1,1 (0,4) miljoner euro, medan vinst före skatt blev 57,4 (0,3) miljoner, enligt delårsrapporten.För Sveriges del uppgick nettoförsäljningen under årets andra kvartal till 233 miljoner euro, vilket kan jämfras med resultat om 242 miljoner euro motsvarande period 2013. Rörelseresultatet sjönk till 0,6 (2,2) miljoner euro.Försäljningen av HK Scans andel i slakteriet i polska Sokolow genererade rörelseintäkter på 77,6 miljoner euro, vilket enligt bolaget var ett välkommet tillskott i kocernkassan.Koncernchefen Hannu kottonen beskriver resultat som under förväntan."En svag marknad, särkilt i detaljhandeln, har lett till ökad prispress och en fortsatt nedgång inom samtliga områden. Effekterna av låg efterfrågan har ytterligare förvärrats av det ryska importstoppet för griskött", skriver han i delårsrapporten.Samtidigt står det klart att slakterijätten står inför nedskärningar.Mbl-förhandlingar, som berör sammanlagt 400 tjänstemän i Finland, har inletts. Upp till 75 jobb kan komma att försvinna, enligt bolaget.Som skäl till omorganisatinen anges den hårdnande konkurrensen på köttmarknaden. Målet är att förbättra resultatet med cirka fyra miljoner euro på årsnivå.Avsikten är att genomföra åtgärderna under år 2014.HK Scan har i dag cirka 2800 medarbetare i Finland.Aktien backade på onsdagsmorgonen med 0,81 procent och handlades i spannet 3,63-3,66 euro på Helsingforsbörsen.