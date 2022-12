Svag krona lyfter Holmen

Vinsten före skatt uppgår till 488 miljoner kronor. Det är en kraftig ökning jämfört med motsvarande period i fjol då vinsten var 266 miljoner kronor.

Låga kostnader

Råvarupriser drog ned

Dyrt i stormskogen

Koncernens rörelseresultat för tredje kvartalet landade på 522 miljoner kronor, att jämföra med 326 miljoner kronor för ett år sedan.Förbättringen förklaras med en god kartongproduktion och säsongsmässigt låga kostnader, enligt bolaget.Omsättningen ökade marginellt, från 3 939 miljoner kronor till 3 956 miljoner kronor."Marknadsläget för kartong var stabilt under kvartalet medan det var svagt för tryckpapper. För sågade trävaror försvagades marknadsläget till följd av högt utbud på marknaden", skriver Holmen i delårarapporten.Dotterbolaget Holmen Timber ökade produktiviteten vid båda sågverken och levererade 556 000 kubikmeter under årets första nio månader, vilket var 11 procent mer än under samma period 2013.Jämfört med föregående kvartal backade resultatet med två miljoner kronor till 16 miljoner kronor."Säsongsmässigt lägre volymer kompenserades till stor del av låga kostnader för underhåll och personal under sommarperioden", konstaterar bolaget.Rörelseresultatet för perioden januari-september uppgick till 45 (-70) miljoner kronor.Resultatökningen, som beror på högre priser, bättre produktivitet och ökade leveranser, dämpades något av högre råvarupriser i södra Sverige.Holmen Skogs operativa resultat för perioden januari-september landade på 382 (482) miljoner kronor.Nedgången förklaras av höga kostnader för att omhänderta stormfällt virke, lägre försäljningspriser och minskad avverkning.Rörelseresultatet, som inkluderar värdeförändring om 255 miljoner kronor, uppgick till 637 (675) miljoner kronor.Jämfört med andra kvartalet minskade det operativa resultatet med 35 miljoner kronor till 86 miljonerr, främst till följd av lägre avverkning.