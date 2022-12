Svag krona gynnar bönder

Spotpriserna fortsatte att stiga för mjölkprodukter, medan terminsmarknaden som jobbar mer i "futurum" var oförändrade i veckan.

Såväl i USA som i EU fortsatte terminerna på griskött att stiga.Riksbankens räntesänkning i veckan ledde till ytterligare en försvagning av kronan med 1 procent mot euron.Orsaken, sett i lite perspektiv, är inte riksbankens agerande utan dålig tillväxt i den svenska ekonomin, vilket i grund och botten beror på riksdagens beslut i olika frågor.Kronan har försvagats mot euron, varav exempelvis Grekland, Spanien och Portugal är del, med 8 procent det senaste året. Allt annat lika har detta gynnat lönsamheten för svenska lantbrukare.I USA:s mellanväst var det ner till 15 grader kallare än normalt under helgen. Temperaturen stiger något mot mitten av veckan, men föll sedan åter till 15 grader under det normala.Detta gäller i stort sett alla delstater från Kansas och österut och norr om sydstaterna. I Texas, New Mexico och västerut är det istället upp till 6 grader varmare än normalt.Nederbörden följer i princip samma gränslinje, med en helt torr prognos för västra USA och en normal till blötare prognos än normalt i öster.Temperaturen i Europa väntades den närmaste veckan vara normal, med undantag för Norden där det kan bli 6 grader varmare än vanligt.Om en vecka har värmen spritt sig till nästan hela Europa, med en temperatur 4-6 grader över det normala.Vad gäller nederbörden väntas den fortsatt ligga över det normala i Sverige.Från Dalarna och norrut kan nederbörden bli tre gånger så hög som normalt, från Mälardalen och söderut från 10 procent mer än normalt till 50 procent mer än normalt. Detsamma gäller Norge, Danmark, Baltikum och Polen.Tyskland väntas få normal nederbörd, medan södra Frankrike och Italien får mer nederbörd än normalt. På italienska rivieran regnar det återigen upp till sex gånger mer än normalt.I Ukraina på gräsen till Ryssland, ungefär där krigsfronten går, har det regnat upp till sex gånger så mycket som normalt de senaste två veckorna.De kommande två veckorna väntas dubbelt så mycket nederbörd som normalt över hela Ryssland och Vitryssland, medan Ukraina får normal nederbörd.I Brasilien är prognosen torr för Minas Gerais, Goiás och Mato Grosso, medan det väntas regna mer än normalt i delstaterna söderut, exempelvis i Sao Paulo.Argentina får del av detta och nederbörden väntas bli rikligare än normalt.De senaste tre månaderna har nederbörden i delstaten varit lite drygt hälften av normal och även de senaste två veckorna har det regnat mindre än normalt.Normalt sett borde det regna ordentligt den här årstiden och att reservoarerna är i det närmaste tomma bådar inte gott inför det kommande året. Prognosen är dock att det ska regna nu. Om prognosen slår in, kan det ha en stor psykologisk effekt.Indien har de senaste två veckorna fått mindre än 20 procent av normal nederbörd och enligt GFS-modellen väntas detta extremt torra väder bestå de kommande två veckorna.Södra Kina ser ut precis som Indien, extremt torrt både den senaste månaden och i tvåveckorsprognosen.I prognosen finns dock upp till sex gånger normal nederbörd över veteodlingsdistrikten i norra Kina. För ett par år sedan ledde samma väder till översvämningar och produktionsbortfall på 2 mt vete.Australien väntas få mer nederbörd än normalt. Det är en skillnad mot tidigare, då det varit ganska torrt.På Nya Zeeland är det andra tongångar. Primärindustriministern Nathan Guy utlyste i torsdags officiellt att torka råder på Nya Zeelands östkust på Sydön. Det beskrevs i ett email som ett ”medium scale adverse event”.Det utlöser statligt stöd för de lantbrukare som drabbats. Det sägs också emailet att förhållandena kommer att förvärras med den årstid som kommer. På Nordön råder redan extremt torra förhållanden.Chicagovetet reagerade på Wasde-rapporten med ett prisfall från drygt 551 cent till 544 som lägst.Prisfallet fortsatte sedan till 541,5 innan handeln började igen i Chicago på eftermiddagen svensk tid i onsdags.Priset steg då igen till 550 cent, men föll ner till onsdagens nivå igen, för att återigen på fredagen stänga upp på 552,25 cent.Medan Wasde-rapporten var negativ för priset, har odlingsvädret enligt prognoserna försämrats på olika håll i världen, vilket skapar oro inför kommande odlingssäsong.På Matif fortsatte prisfallet från veckan innan, på måndagen den 9 februari och inför Wasde-rapporten på tisdagen.När rapporten väl kom var marknaden redan ganska negativ och priset gick faktiskt upp på ondagen.Veckans lägsta pris 182,25 på decemberkontraktet, noterades i torsdags.I fredags blev marknaden allt mer positiv och de sista två timmarna mycket stark. Veckan slutade på 184,50 euro per ton, en nedgång från 186,75 fredagen före.Efter Riksbankens räntesänkning i veckan fortsatte den svenska kronan att försvagas mot andra valutor, främst euron.Det betydde att ett decemberkontraktet på Matif gick från 1 777 kronor per ton till 1 770 kronor per ton, alltså nästan oförändrat.Matifs decemberkontrakt handlas 4,5 euro lägre än majkontraktet (2 procent rabatt på årsbasis).Chicagos decemberkontrakt handlas 33 cent högre än majkontraktet (8 procent premium på årsbasis).Prissäkring med Chicago-kontrakten ger över tiden väsentligt bättre betalt för skörden, som man kan läsa om i handboken med samma namn.Nu till innehållet i Wasde-rapporten för vete. USA:s jordbruksdepartement höjde global produktion 2014/15 med nästan 1,65 mt till 725,03 mt, fördelat på Argentina +0,5, FSU +0,75 mt EU +0.18 och övriga +0,22 mt.Utgående lager höjdes med 1,85 mt fördelat på USA +0,13 mt, Kanada +0,35 mt, Australien +0,3 mt, FSU +0.5 mt och övriga +1,3 mt.USDA sänkte utgående lager i EU med 0,82 mt pga den starka exporten.I veckan som slutade den 10 februari uppgick EU:s exportlicenser till 19,01 mt, enligt EU-kommissionen.Det var 18,4 mt förra veckan, så takten på +0,6 mt är lägre den här veckan jämfört med föregående veckas +1,7 mt.Även USA:s exportstatistik var en besvikelse för marknaden. I veckan som slutade den 5 februari exporterade USA bara 0,4 mt, 31 procent mindre än samma vecka förra året och det har varit så en längre tid.Veckans export var den lägsta för samma vecka på - minst - fem år.USA:s veteexport brukar normalt sett öka från årsskiftet till kulmen i slutet av april och når en ny topp i mitten av september, varifrån exporten minskar fram till årsskiftet.USDA gick alltså åt motsatt håll både vad gäller produktion och utgående lager jämfört med FAO/AMIS, vars rapport publicerades veckanföre.FAO sänkte produktionsestimatet för EU 2014/15 och därmed för världen. De sänkte också estimatet för Kinas import. I absoluta tal väntas utgående lager vara rekordhöga.Terminerna på majs stängde oförändrade på veckan, men följde under veckan samma mönster som vetet enligt beskrivningen ovan.Priserna var fallande fram till torsdagen. På fredagen steg priset kraftigt och stängde nära veckans högsta notering.USDA justerade upp produktionen i Argentina med 1 mt till 23 mt, i EU med 0,2 mt till 74 mt och i FSU med 1,1 mt, samt 0,2 mt i Mexiko och 0,7 mt i övriga länder.På global basis höjdes alltså produktionen med +3,21 mt från 988,1 till 991,3 mt.Utgående lager sänktes i USA med -1,27 mt, men höjdes i Kina, Sydafrika, Brasilien och övriga länder, så att det blev en höjning av utgående lager med 0,49 mt på global basis.USDA gick sålunda i motsatt riktning i förhållande till FAO/AMIS.I FAO:S februariestimat lämnades global produktion oförändrad på 1 020 mt från december (FAO publicerar ingen rapport i januari) och sänkte utgående lager från 212 mt till 208 mt.USDA:s rapport var alltså mer eller mindre neutral, vilket också återspeglas i att priset på majs var helt oförändrat på veckan i Chicago.Veckan inleddes med stigande kurs på novemberkontraktet men detta vände till fallande inför Wasde-rapporten.När rapporten väl kom klockan 18 på tisdagen var det stor dramatik. Priset pendlade mellan 970 cent per bushel som högst och 952 som lägst, inom loppet av ett par timmar.Veckans lägsta kurs noterades på onsdagen till 951,5 cent och därifrån fortsatte marknaden upp under onsdagen, torsdagen och fredagen till 970 cent, en uppgång med 10 cent sedan fredagen innan.Wasde-rapporten innehöll en sänkning av utgående lager och det var det som drev marknaden uppåt i pris.USDA sänkte utgående lager för USA (-0,68 mt), Argentina (-0,13), Brasilien (-1), medan Kina och övriga länder justerades upp.På global basis sänktes utgående lager med -1,52 mt från 90,78 januarirapporten till 89,26 mt den här månaden.USDA höjde produktionsestimatet för världen med 0,69 mt, där Argentinas produktion höjdes med 1 mt till 56 mt och Brasiliens sänktes med lika mycket till 94,5 mt.Argentina har haft god nederbörd, medan Brasilien varit åt det torrare hållet. Det finns antagligen risk för ytterligare nedjustering av Brasiliens produktion med anledning av den lägre nederbörden.Även på den här grödan gick USDA i motsatt riktning i förhållande till FAO/AMIS.FAO höjde utgående lager i sin februarirapport från 40 till 42 mt. FAO baserade sitt högre globala produktionsestimat och utgående lager med en uppjustering av produktionen i Brasilien.Det kan verkligen ifrågasättas med tanke både på att en andra skörd av sojabönor mer eller mindre förbjudits av myndigheterna i år och för att bristen på nederbörd varit så stor under vegetationsperioden.Min egen tolkning av läget är att även USDA nu nog ligger något i överkant och det verkar som om marknadens aktörer i övrigt lutar åt samma håll.Både USDA och FAO/AMIS har dock observerat att Kinas aptit verkar ha mattats betydligt. Det gäller inte bara sojamjöl, utan även andra grödor.Sojabönorna steg alltså med 1 procent under den gångna veckan för novemberleverans.Sojamjölet (december) var oförändrat, medan sojaoljan steg med 2 procent.Sojaoljans styrka beror förmodligen på att oljepriset steg från under motståndet vid 60 dollar till 61,52 i fredags.Tekniskt verkar råoljepriset vara på väg mot 70 dollar. Allt talar för att priset på råolja kommer att stiga dit i veckan som kommer, vilket då har en positiv effekt på priset för vegetabiliska oljor.Novemberkontraktet på rapsfrö i Paris steg med 1 procent. Kronan tappade 1 procent mot euron, så i kronor steg priset med 2 procent.Rapsmjölet steg med 1 procent, medan rapsoljan steg med mellan 1 och 2 procent.April-terminen på potatis föll tillbaka till 4,60 euro per 100 kilo i veckan (-8 procent).Priset för leverans i april nästa år var oförändrat på 13,80 euro per 100 kilo.Förra veckan motsvarade det priset i euro ett pris i svenska kronor på 2,52 kronor per kilo, men pga kronförsvagningen motsvarar samma europris 2,56 kronor per kilo den här veckan.Maj-kontraket på Lean hogs, steg med 10 procent i veckan till 76 cent per pund, efter att ha gått upp med 5 procent veckan innan.Ett pris på 76 cent per pund motsvarar drygt 14 kronor per kilo. På Eurex steg priset med 2 procent i marskontraktet till 1,41 euro per kilo, motsvarande 13,53 kronor per kilo.Eurex index, som speglar spotmarknaden i Nordeuropa och som terminerna på smör och skummjölkspulver avräknas mot, steg som väntat ganska kraftigt i veckan.Index för smör steg med +4.3 procent och index för SMP med +6.4 procent.Det finns inget land i EU där priset på pulver och smör är så relevant för prissättningen för mjölkråvaran som för Sverige, eftersom 25 procent av invägd svensk mjölk används till pulverproduktion.Andelen ökar dessutom trendmässigt mycket snabbt.Terminerna på Eurex var dock oförändrade både för SMP och smör. Den starka uppgången som varit sedan december leddes av terminsmarknaden och terminsmarknaden har alltså slutat att diskontera ännu högre priser på mjölkprodukterna smör och SMP.Det innebär att vi bör förvänta oss mindre/mer beskedliga ökningar på GDT och i Eurex index över spotpriserna den närmaste tiden.Med den försvagning av kronan som varit nu ligger priset för leverans av en blandning av smör och skummjölkspulver som motsvarar mjölkråvara på 3,66 kronor per kilo.Förra veckan låg detta pris på 3,63 kronor per kilo. Det är inte många procent lägre än priset för ett år sedan.Är det någon som inte tror att det här priset kommer att hålla sig fram till juli, så kan han ju alltid prissäkra det genom att sälja terminerna via en bank eller mäklarfirma.Kvoterna inom EU avskaffas som bekant den 1 mars och det sätter sannolikt igång en strukturomvandling inom EU, där mjölkproduktionen successivt flyttar från länder med ogynnsamma förhållanden till länder med gynnsamma förhållanden.