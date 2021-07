Att övervaka spridningen genom iakttagelser och analyser av döda fåglar är ett effektivt sätt att tidigt upptäcka sjukdomen menar SVA. Därför uppmanas privatpersoner och andra att rapportera in alla döda fåglar som hittas söder om Dalälven.

Vill få in döda fåglar

”SVA kan också komma att be rapportören att skicka in döda fåglar för analys. Totalt hoppas vi kunna undersöka upp till 200 fall, men vi är helt beroende av hjälp både med rapportering och med att få in fåglar för undersökning”, säger Aleksija Neimane, forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt , i ett pressmeddelande.