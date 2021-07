SVA byter dieselolja mot rapsmetylester

Myndigheten har hittills använt nästan 2000 liter dieselolja per år i sin destruktionsanläggning. Under första halvåret 2010 stod anläggningen för 27 procent av SVA:s totala koldioxidutsläpp.



Sedan november förra året har försök pågått med att i stället elda med rapsmetylester, RME. Försöken har gått bra och nu har SVA skrivit avtal med Roslagens biodieselcenter AB som under de kommande två åren ska leverera RME till SVA.



RME är visserligen något dyrare per kubikmeter än dieseloljan. Men av miljöskäl vill SVA ändå byta till rapsbränslet. SVA räknar med att förändringen ska minska utsläppen av koldioxid från destruktionsanläggningen med 60 procent. I den beräkningen har myndigheten räknat in de koldioxidutsläpp som själva rapsodlingen, framställningen av RME samt transporter medför.ATL.nu