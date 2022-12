Superbombarna är framme

De specialbyggda flygplanen, av typ CL-415, har kapacitet att fälla drygt 6 000 liter vatten över eldhavet.

Vatten kommer att tas ur Mälaren, där ett område kring Aggarön är avlyst så att flygmaskinerna ska kunna arbeta i fred.Kustbevakningen och andra insatsmyndigheter kommer att övervaka området så att inga fritidsbåtar och fartyg kommer in i på förbjudet område.- Ett antal flygplan kommer att gå i skytteltrafik. De går ned, sveper över ytan och hämtar vatten och går därefter upp och tömmer, berättade räddningsledaren Lars-Göran Uddholm vid en pressträff tidigare i dag.Ett område kring Åmänningen utanför Fagersta hade tidigare avlysts, men rökutvecklingen tvingade myndigheterna att hitta ett alternativ.De två brandbombplan som tidigare skickats från Italien har omdirigerats till Köpenhamn och väntas till Västerås under onsdagen.Även Spanien uppges vara redo att bistå med vattenbombare.Brandläget hade på tisdagkvällen ha ljusnat något och räddningsstyrkorna kunde gå från att bara försöka hindra spridning till att släcka.Elden lyckades hoppa över sjön Snyten, men tack vare stenhård vattenbombning med helikopter i området ska branden vara under kontroll.Branden klassas som en riksangelägenhet och staten har tagit över ansvaret. Insatsen har mer fördubblats och på tisdagskvällen arbetade sammanlagt omkring 350 personer från räddningstjänsten och försvaret med branden.”Vi har betydligt bättre väderförhållanden idag med högre luftfuktighet och svagare vindstyrkor. Brandmännen sliter som djur för att försöka få kontroll över branden och satsar allt de har idag för att vara förberedda för eventuellt sämre väderförhållanden igen”, skriver länsstyrelsen i Västmanland på sin hemsida.Under dagen besöktes brandområdet av landsbygdsminister Eskil Erlandsson och försvarsminister Karin Enström. Även kung Carl XVI Gustaf har uttryckt sitt deltagande.Räddningsledningen uppmanar alla som berörs av rök från skogsbranden i Västmanland att hålla sig inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation.Allmänheten i Norberg uppmanas också att förbereda sig i avvaktan på eventuellt beslut om evakuering. Bussar kommer finnas på fastställda platser, meddelar länsstyrelsen.