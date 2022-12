Sundströms jaktlycka med SCA-pamparna

– Jag har skjutit en älg i samband med SCA:s jakter. Det var en liten ko, berättade han för SVT efter bankens stämma på torsdagen.

Under stämman blev Anders Sundström hårt kritiserad för att ha låtit sig bjudas på resor av SCA.När aktieägarna ville ha besked om hans eventuella jaktlycka vid de kritiserade evenemangen fick de inget svar.Styrelsens ordförande skickade i stället fram bankens revisor Svante Forsberg, som berättade att han blivit utsedd att granska SCA:s privatflyg och jaktresor för att se om det finns en intressekonflikt mellan skogs- och hygienjätten och Swedbank.Anders Sundström vill inte heller lätta på förlåten kring varför han in i egenskap av Folksams avgående ordförande in i det sista ville pumpa in spararnas pengar i konkursdrabbade gruvbolaget Northland Resources.Folksam var drivande i att rädda bolaget undan konkurs för snart två år sedan.Men enligt Svenska Dagbladet Näringsliv var Anders Sundström även i fjol aktiv i arbetet med att rädda gruvan i Pajala.I dag vill Anders Sundström inte kommentera saken utan hänvisar, via en assistent, till konkursförvaltaren.Inte heller i samband med torsdagens bankstämma ville Anders Sundström kommentera varför Folksam än en gång var delaktig i en räddningsaktion för Northland.– Jag vill bli korrekt bemött och har redan svarat på din fråga, säger en märkbart irriterad Anders Sundström till tidningen.Efter Northlands konkurs uppgår den samlade skulden till 14 miljarder kronor, fördelat på tre olika bolag. Det gör den till en av de största konkurserna någonsin i Sverige.Företagets verksamhet har kantats av anmälningar om miljöbrott och avsaknad av tillstånd för transporter.När Folksam gick in med 25 miljoner dollar i Northland sommaren 2013 sa Anders Sundström att det var bra ränta på pengarna och att ”det ser riktigt bra ut”."Min bedömning är att det här kommer att bli väldigt bra, och det är också den bedömning som Folksam Saks och Folksam Livs styrelser har gjort", sa den före detta näringsministern då till nyhetsbyrån TT.