Sundins skogsplantor åter på gasellista

Förra året toppade företaget Kronobergslistan (se artikel till höger). I år hamnar de på en femteplats med en tillväxt på 167 procent under perioden 2006 till 2009. Omsättningen under 2009 var 13,9 miljoner kronor.



På Kronobergslistans åttondeplats hittar man också ett företag med viss skogsanknytning: Qvistgaards Snickerier. Företaget hade en tillväxt på 136 procent under 2006-2009 och en omsättning på 12,7 miljoner under förra året.ATL.nu