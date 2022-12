Sundahls köper upp konkurrent

Höglandets Maskin Skog och Entreprenad med 15-talet anställda i Vetlanda är en av Sveriges största återförsäljare av Rottne Skogsmaskiner. Det, tillsammans med servicen inom skog och entreprenad är bolagets viktigaste verksamhetsområden.

– De senaste åren har vi renodlat verksamheten och fokuserat på skogen, helt enkelt för att vi ska vara allra bäst på att leverera högsta kvalitet i alla led till våra kunder. Nu känns det väldigt glädjande att det är just Sundahls som tar över eftersom de har i princip samma inriktning på sin verksamhet, kommenterar Höglandets Maskin Skog och Entreprenads vd Per Ahlgren, som tillsammans med Carl-Axel Fagerström äger Höglandets Maskin.Efter köpet kommer Sundahls tillhandahålla service och försäljning till skogsentreprenörer över hela södra Sverige. varumärket Höglandets Maskin Skog och Entreprenad kommer att bestå efter ägarbytet.– För oss känns det jättebra att kunna förvärva ett så fint bolag och ta vara på alla kvaliteter och all den kunskap som finns och utveckla det ytterligare till gagn för våra kunder, säger Jan Sundahl, vd på Sundahls Maskinaffär i ett pressmeddelande.