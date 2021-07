Sug efter svensk skogsmark

Det är sug efter skog. Under första halvåret 2010 steg priserna med tolv procent i Götaland till ett genomsnittspris på 505 kronor per skogskubikmeter, enligt LRF Konsults statistik.

De högsta priserna är långt högre än så, eftersom skogsmark med hus blivit mer svårsåld jämfört med obebyggda fastigheter.



- Intresset för en ren skogsfastighet utan byggnader är oerhört stort. Vi har exempel på köpeskillingar över 600 kronor per kubikmeter i södra Sverige, säger Carl-Johan Jürss, chefsmäklare på LRF Konsult.





Priserna stilla i norr

Stormvirket slut

Sett över hela landet har priserna ökat med sju procent och skogsköpare får i genomsnitt betala 387 kronor per skogskubikmeter. De lägsta priserna finns i Norrlands inland. Där och längs Norrlandskusten har priserna legat i stort sett stilla jämfört med förra året.Skillnaden i pris och köpintresse mellan nord och syd beror enligt Carl-Johan Jürss bland annat på virkesmarknaden. De logistiska förutsättningarna är sämre i norra Sverige.- Det är därför priserna i Norrland ligger under priserna i södra Sverige, säger han.I Sydsverige har rundvirkeslagren efter stormarna Gudrun och Per nyligen tagit slut. Det har lett till stora prishöjningar på färskt rundvirke och hjälpt till att driva upp priset på skogsmark.Carl-Johan Jürss tror att priserna fortsätter uppåt under hösten, men i en långsammare takt. Prognosen ligger på tre till fem procent i snitt för hela landet. Köpare som mest ser till plånboken vinner troligtvis inte på att vänta.Säljare har lite mer gott om tid innan marknaden ändras, förutspår Carl-Johan Jürss. Utbudet av skogsfastigheter har varit rekordstort under våren, men köparna har ändå varit fler än säljarna. Med tanke på alla kommande generationsskiften ökar utbudet av skogsfastigheter ytterligare framöver. Det håller tillbaka prisutvecklingen på sikt, men under hösten och våren nästa år blir det fortfarande gynnsamt att sälja, tror Carl-Johan Jürss. Tina Andersson