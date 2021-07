Succé för mobila tankstationer

Lantmännen Aspen lanserade under 2009 mobila tankstationer för alkylatbensin runtom i landet.



Tankstationerna finns i dagsläget på 16 platser, och snart blir de fler.

- Det är otroligt roligt att så många av våra kunder vill satsa på en egen mobil tankstation utanför sina butiker. Speciellt med tanke på den lågkonjunktur som har rått under det senaste året, säger Mats Uhrlander, marknadschef Norden, Lantmännen Aspen.

Under 2010 räknar Lantmännen Aspen att fördubbla antalet mobila tankstationer i Sverige.



ATL.nu