Stulen lastbil återfanns

Lastbilen som kom från ett åkeri i Skåne stals den 19 mars vid ett industriområde i Lübeck. Två veckor senare spårades den upp i Litauen tack vare det sim-kort som fanns i lastbilen. Utredarna hade då kunnat följa hur lastbilen rört sig via Frankfurt, in i Polen och vidare till Litauen.



- Bilbrottslighet är ett stort problem över hela världen och det tajta samarbetet mellan If, åkeri och polis har fått mycket beröm, uttalar sig Gert-Ove Andersson, utredningsinspektör vid försäkringsbolaget If i ett pressmeddelande.



När lastbilen återfanns var den försedd med falska skyltar och stod i ett låst industriområde i Vilnius.

