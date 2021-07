Strömberg erkänner brist på information

Både Per Strömberg och Lantmännens styrelseordförande Thomas Bodén har tidigare hävdat att BM Agri informerats om avstängningen redan i våras. Mats Eriksson hävdade å sin sida att han blev informerad först för en vecka sedan. Det visar sig nu att Mats Erikssons version är den rätta.



I ett nytt pressmeddelande skriver Per Strömberg att beslutet att fasa ut BM Agri fattades under våren och att de verksamheter inom Lantmännen som berördes fick information om skälen till detta beslut. De olika verksamheterna skulle avsluta samarbetet med BM Agri utifrån de möjligheter som fanns i respektive avtal med företaget.



"Att inte redan då, på koncernövergripande nivå, ta en direkt kontakt med BM Agri och informera om beslutet var ett misstag", skriver Per Strömberg som tillägger att Lantmännen nu lärt sig "vikten av att säkerställa tydlig kommunikation".



Per Strömberg vill återigen understryka att Lantmännens avtal med gödselleverantörerna följer gällande lagstiftning. Han skriver också att det inte finns något i avtalet med Yara som hindrar gödselföretaget från att göra affärer med andra aktörer. ATL.nu