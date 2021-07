Stort takras hos Överum

- Produktionen har i stort sett varit helt stoppad under måndagen och dagen (tisdag). Sedan hoppas vi kunna sätta igång våra produktionsaktiviteter redan i morgon i viss omfattning, säger Amir Lotfi, produktionsdirektör och vice vd på Överums Bruk.



Raset inträffade under helgen och inga personer kom till skada. I förrådet fanns råmaterial och en del tillbehör.



Företaget har anlitat experter för at bedöma situationen och jobbar nu för att röja andra tak på fabriksområdet.

- Det som egentligen gjort att vi spärrat fabriken är att vi har andra faciliteter som har samma typ av konstruktion. För oss är det viktigt att säkerställa säkerheten för vår personal och då valde vi att tillsvidare bromsa tillverkningen.



Förrådet är dock inte avgörande för fabrikens produktion och stillestånden får inga långsiktiga konsekvenser enligt Amir Lotfi.

- Produktionen har inte varit igång under två dagar men det är inte mera än att vi försöker komma ifatt.Hans Dahlgren