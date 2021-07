Stort prisras på spannmål och oljeväxter

Precis som Lantmännens poolpriser som presenterades i förra veckan visar Varaslättens och Kristianstadortens slutpriser på årets stora prisras på spannmål.



I genomsnitt sjönk Varaslättens priser med 30 procent för de konventionella grödorna jämfört med förra året. KLF:s priser sjönk med i genomsnitt 36 procent. Inte oväntat var prisfallet störst för råg och maltkorn som nära nog halverades hos båda företagen, trots mycket god kvalitet.



Varaslätten betalar 101 kronor per deciton för maltkorn av sorten Tipple, vilket dock är mer än både Lantmännen och KLF. KLF:s pris hamnade på 90 kronor per deciton.



Varaslättens brödvetepris blev 105 kronor per deciton och man får gå till 2005 för att finna ett lägre pris. Förra året fick lantbrukarna 180 kronor per deciton. KLF:s pris på brödvete sjönk från 158 till 101 kronor per deciton i år.

Högre pris på foderhavre

När det gäller foderhavre hade KLF dock ett högre pris än både Varaslätten och Lantmännen.

Varaslättens vd Fredrik Blad räknar med en efterlikvid på 8-10 kr per deciton och Christer Nilsson, vd på KLF, med 5-6 kronor per deciton i efterlikvid till sina medlemmar.Tove Nilsson