Stort intresse för upphandlingsmöte

Salen var fullsatt på Osbecksgymnasiet i Laholm där jordbruksminister Eskil Erlandsson, kommunpolitiker, konkurrensverket och representanter för grisnäringen diskuterade om och hur man i offentlig upphandling kan välja att köpa produkter som är producerade enligt svensk djurskyddslagstiftning. Eskil Erlandsson uppmanade kommun- och landstingpolitiker att återta "makten" över maten och börja ställa krav i upphandlingen.

- De krav man kan och ska ställa enligt min uppfattning måste ställas utav dem som köper, sa Eskil Erlandsson.



Grisproducenten och initiativtagaren Per Karlsson var inte nöjde sig inte med det. Ska den svenska lagstiftningen kvarstå ska inte bara producenterna följa den, menade han.

- Offentliga miljöer har tagit en tätposition i att minska andelen svensk mat vi köper.



- Jag har valt att jobba med lantbruk. Jag kan naturligtvis göra det någon annanstans på jorden. Men det kan ju inte vara meningen att hela den svenska produktionen ska ske utanför Sverige. Därför kommer jag att driva denna frågan till sin spets, sa Per Karlsson.



Peter Linblom från Konkurrensverket framhöll att det är fullt möjligt för kommuner att ställa krav i upphandlingen så länge de inte är diskriminerande och strider mot den fria rörligheten av varor och tjänster i EU. Laholms kommunpolitiker som har försökt göra just det menar att det inte är lika lätt i praktiken.

- Jag blir lite konfunderad, ni säger hela tiden att vi ska ställa krav. Men ändå har vi fått en inlaga från Konkurrensverket för att vi har gjort vår upphandling fel. Och då undrar man vad är det för krav man kan ställa, sa Michael Stråhle Wärring, ordförande för Laholms servicenämnd. Tove Nilsson