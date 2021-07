Största vetestigningen någonsin i juli

Vete

Maltkorn

Raps

Sojabönor

Majs och Ris

Gris

Novemberterminen på Matif steg med 9% i veckan och decemberkontraktet på CBOT steg med 11% (dollarn försvagades med 2% mot euron). Juli går till historien som den månad när vetepriserna har stigit mest. Jag har tillgång till data från 1959 och den månad som kommer i närheten av julis prisuppgång på 44% var augusti 1973, när vetepriset i Chicago steg med 36%. Det har funnits en oro för att Ryssland och Ukraina ska införa exporttullar igen, men i veckan köpte Egypten ryskt vete 20 dollar per ton billigare än från någon annanstans i världen."Rain makes grain", säger man ju i det stora landet. Fd Sovjet och EU har som bekant inte haft så mycket regn när kornen ska fyllas. Intressant nog har Kina och Kanada haft det motsatta. Överdådig nederbörd har minskat skördarna. Detta är typiskt för ett La Niña-år, som vi har i år. Det ska vara torrt i Europa och blött i sydöstra Asien. El Niño medför det motsatta.IGC släppte sin rapport i torsdags. Som väntat innehöll den en blygsammare nedskrivning av skördeprognosen än USDA kom med. IGC minskade skördeprognosen för 2010/11 med ynka 13 mt till 651 mt.I fredags rapporterade det stora handelshuset Toepfer om en minskad tysk veteskörd med 1-2 mt, till 23-24 mt. Jag vet inte vad andra tycker, men för mig är det nästan ingen nedjustering alls! Skörden förra året i EU:s näst största producentland låg på 25 mt.Marknadens prisuppgång, på en oro, dock ej fullt ut besannad, ter sig för en del som absurd. Bakom ligger en täckning av korta positioner i branschen och bland spekulanter, snarare än en reell oro för att maten inte ska räcka till.Priset var uppe och nästan rörde vid 210 euro / ton i veckan för novemberleverans. Maj 2011 ligger på 215 euro per ton.Terminspriserna för maltkorn vs Matif-vete finns inte så mycket att säga om. Maltkorn är ungefär konstant mycket dyrare än kvarnvetet (Matifs), som det ska vara.Omsättningen i Matif:s maltkornskontrakt fortsatte att öka i juli.Rapsterminerna på Matif steg marginellt i veckan med 1%.Kvoten för raps/vete visar att premien för raps har fallit till långt under vad relationen har legat på det senaste året.Det har alltså blivit rejält mindre attraktivt att odla raps, om man nu går och tänker på vad man ska så. Men detta gäller bara om du prissäkrar nästa års skörd! Annars är det spekulation.Sojabönsterminerna steg med ett par procent i veckan, sojamjölet agerade draglok. Vi har återigen "beans in the teens" och det gick oväntat lätt.Priset på novemberterminen gick genom 10 dollar. Tekniskt borde priset kunna nå 1050 cent.I slutet på månaden kommer pengar in i råvarufonderna och det rapporterades från CBOT att fonder köpte 6000-7000 kontrakt i fredags.Fundamentalt finns det ändå gott om sojabönor i världen efter Brasiliens rekordskörd. Vädret i USA är också gynnsamt för en stor skörd i höst.Kvoten mellan SX0/CZ0 backade lite, då majsen steg mer än sojabönorna.IGC sade även något om majsen, men de gjorde inga förändringar i prognosen av betydelse. Global produktion justerades ner med endast 1 mt till 823 mt globalt. Efterfrågan väntas av IGC uppgå till 830 mt, som var en oförändrad prognossiffra.Allt medan vetepriset rusat sig till en rekordmånad, har majs och ris stått nästan stilla. Ris är världens viktigaste matspannmål, trots allt. Ris och majs har inte hängt med upp och en del kanske tycker att de är "billiga" råvaror nu.Ris steg i alla fall rejält i fredags och gick över 50 dagars glidande medelvärde, något som en del tekniska analytiker tolkar som en köpsignal.Rough Rice handlas på CBOT, men det är betydligt mindre handel än i CBOT:s vete, majs och sojakontrakt.Lean hogs steg över 75 cent, som var ett tekniskt motstånd. Enligt skolboken borde 80 cent vara nästa anhalt för decemberkontraktet på lean hogs.Med högre priser på såväl majs som sojabönor finns en oro att grisbönderna i USA inte ska expandera som man tidigare har hoppats. Det rapporterades att flera slakterier höll stängt i fredags pga brist på råvara.På Eurex hände inte mycket. Omsättningen på Eurex i juli var den lägsta sedan december förra året och mindre än hälften så stor som i maj. Torbjörn Iwarson