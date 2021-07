Största mjölkgården i Norrbotten

Det är mjölkbonden Mats Granberg som utökar från 100 till 320 mjölkkor, en expansion som kostat 30 miljoner kronor. Den nya anläggningen rymmer lagård med lösdrift, mjölkrum, omklädnings- och lunchrum, kontor och andra allmänna utrymmen.



Mjölkningen kommer att skötas av fyra mjölkrobotar som tillåter mjölkning när som helst under dygnet. Ett datasystem bevakar kornas hälsa, mjölkproduktion med mera. Den dagliga verksamheten kommer att skötas av sex anställda.



Mats Granbergs mål är att leverera 3000 ton mjölk under 2011, en kraftig ökning jämfört med gårdens tidigare produktionskapacitet på 900 ton mjölk per år.



- Jag har framtidstro, och här i norra Sverige har vi faktiskt de bästa förutsättningarna för mjölkproduktion. Vi har ett högre mjölkpris än övriga Sverige, relativt sett låga markpriser och goda förutsättningar att producera grovfoder tack vare de ljusa somrarna, som gör att vallfodret får ett högt energiinnehåll, säger Mats Granberg i en kommentar.

Måndagens invigning sköts av Norrmejeriers vd Bo Rasmussen.ATL.nu