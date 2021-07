Storskalig plantering minskar avskogning

Det kommer FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO fram till i sin globala skogsresursutvärdering.



Främst är det konvertering av tropisk regnskog till åkermark som minskar. Under perioden 2000- 2010 gjordes årligen 13 miljoner hektar skog om till andra användningsområden eller förstördes. Det är 3 miljoner hektar mindre än decenniet före.



Brasilien och Indonesien, som hade den kraftigaste avskogningen under 1990-talet, har lyckats vända trenden. Samtidigt resulterar trädplanteringsprogram i Kina, Indien, USA och Vietnam i ny skog.

Nettoförlusten av skog har minskat från 8,3 till 5,2 miljoner hektar per år, ett område 1,2 gånger större än Danmark.

