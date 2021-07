Större möjlighet till EU-stöd för skogsägare

Nu går det till exempel att få ersättning även för att röja eller gallra fram ädellövskog ur blandskog. Tidigare var det bara möjligt att få stöd för nyanläggning av ädellövskog.

En annan nyhet är en schablonersättning för vissa typer av åtgärder. Där kan kostnaden för eget arbete ingå, till skillnad mot inom andra stödformer. Några exempel är att frihugga naturvärdesträd, märka upp en stig eller skapa död ved.

- Nyheterna borde förenkla för en markägare att kunna dra nytta av stödet i sitt eget arbete, säger Bengt Nilsson.



Han är distriktschef på Skogsstyrelsen i Blekinge, som handlägger de landsbygdsstöd som gäller att öka arealen ädellövskog och bevara och utveckla skogens mångfald.

Hittills har det varit mest populärt att ansöka om pengar till målklassning av skog. Cirka 750 ansökningar har inkommit. Totalt har Skogsstyrelsen fått in över 1?000 ansökningar så här långt. Det är lite mer än förväntat.



Inom landsbygdsprogrammet finns även möjlighet att söka pengar till kompetensutveckling för ett hållbart skogsbruk. Det gäller både de som vill anordna kurser för andra eller köpa utbildning till sig själv och medarbetare.



Skogsstyrelsen har precis beslutat om förenklade regler, berättar Staffan Norin, skogs- och landsbygdsdirektör på Skogsstyrelsen. Tidigare har kurserna varit tvungna att täcka in alla tre aspekterna ekonomisk-, ekologisk- och social hållbarhet. Framöver räcker det med en aspekt.

- Man kan vara mer specialiserad i kommande projektansökningar, säger Staffan Norin.



Landsbygdsprogrammet sträcker sig till och med 2013. Från kommande årsskifte utökas budgeten för kompetensutveckling med 108 miljoner kronor, vikta för områdena bioenergi och klimat.

Tove Ekman, skogskonsulent på Skogsstyrelsen, informerade om landsbygdsstödet under en skogsdag i Halland i september.

- Flera skogsägare kom fram och sa att det är jätteroligt att vi för fram även sociala ­värden och kulturvärden, inte bara produktion, säger Tove Ekman. Tina Andersson