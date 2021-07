Större mängd död ved i skogen

Mängden död ved fortsätter också att öka. Det visar ny statistik från årets Riksskogstaxeringen vid SLU.



Mängden död ved är cirka tre gånger större i de skyddade skogarna än utanför dessa områden. I de förstnämnda är siffran 22,4 kubikmeter per hektar och i de sistnämnda 7,8 kubikmeter per hektar.



Det totala virkesförrådet ökar också och uppgår nu till drygt 3100 miljoner skogskubikmeter. Det är främst tall- och lövträdsförråden som ökat.

Skogens totala tillväxt beräknas till 121 miljoner skogskubikmeter per år.ATL.nu