Större effekt att säkra spannmål än valuta på börsen

Den här frågan kommer upp lite då och då och den blir mer aktuell nu när kronan har försvagats under en längre tid.

Tidigare har vi pratat om samspel mellan ekonomisk utveckling och hur valutan varierar under tid. Analytiker från banker ger en prognos för hur det kommer att se ut på tre, sex eller tolv månaders sikt. Det som gör det extra svårt nu är att flera ekonomiska samspel inte verkar fungera i coronakrisen.

Vi tar ett exempel: En person valutasäkrar i dag 50 000 euro till kursen 11,00 kronor per euro. Men den 1 oktober är eurokursen 11,50 kronor. Det innebär en förlust jämfört med om personen inte hade valutasäkrat stödet. Hen måste betala in 25 000 kronor (50 öre x 50 000 kronor) när terminen avslutas, men när EU-stödet betalas ut i december får hen kursen 11,50 kronor per euro. Man vet alltså hur mycket man får, men i det här fallet blev det ingen vinst.