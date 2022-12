Stormlager ska rädda medlemmarnas virke

Det motsvarar 2700 timmerbilar med släp, konstaterar Norrskog i ett pressmeddelande.

Det var stormarna Hilde och Ivar som under senhösten 2013 fällde träd i Norrskogs område.Det mesta av det stormfällda virket går direkt in i industrin men en viss del måste lagras och det är därför det nya lagret behövs.- Syftet är att rädda värdet på våra medlemmars skog så långt det bara är möjligt, säger Henrik Jönsson, vd för Norrskog Wood Products, i en kommentar.För att undvika skador på virket kommer det att bevattnas under sommarmånaderna, skriver Norrskog.