Stormbyar drabbade södra Sverige

Taket på en lagård rasade in i Knislinge utanför Kristianstad.

Ett 30-tal kor fanns i stallet när tak och väggar rasade och alla kunde ta sig ur, skriver Kristianstadbladet.



I Skåne, Blekinge, Småland och Halland rapporterar lokala medier om träd som fallit och lösa, flygande föremål som har orsakat problem. Under natten blåste ett tak till ett stall av utanför Ränneslöv i halländska Laholm.



Vid sextiden på tisdagsmorgonen uppmättes orkanstyrka i vindbyarna vid Hanö utanför Nogersund i Blekinge - SMHI uppmätte 40 meter i sekunden, enligt SR.

I skånska Helsingborg blåste det runt midnatt runt 30 meter per sekund.



Närmare 35 000 hushåll beräknas ha förlorat strömmen under natten.



Stormbyarna rör sig österut under tisdagsmorgonen. Det är fortfarande väldigt blåsigt uppger SMHI till TT, men vindarna kommer att gå under varningsnivå. ATL.nu