Storhästägare ställs inför rätta

Kurt Wijkström var helt okänd i travkretsar när han på Kriterieauktionen 2006 köpte ettåringen Prince L för 700 000 kronor, avkomman efter stjärnorna Varenne och Queen L.

- Han slog till med buller och bång. Han var som en blixt från en klar himmel, säger hingstfotografen Claes Kärrstrand, som är med på alla auktioner.





Arrendebonde

Hade gott om pengar

Skuld på 60 miljoner

Hästarna fortsatte tävla

Kurt Wijkström var på 1980-talet arrendebonde med mjölkproduktion innan virkesaffärerna tog över helt i mitten av 1990-talet.2000 startades Wijkström Timber AB, som bland annat exporterade massaved till Tyskland. 2004 såldes Wijkström Timber till Rörvik Timber, men Kurt Wijkström fortsatte som vd.De flesta antog att det var pengar från den försäljningen som finansierade det 70-tal hästar som Kurt Wijkström köpte mellan 2006 och 2009. 38 av hästarna köptes på auktion för sammanlagt 16 miljoner kronor, bland annat No Publicity för en miljon kronor.I en sällsynt intervju för Kanal 75 berättade han kortfattat om målet.- Att få fram några klassiska vinnare.Hästarna ägdes av det nystartade bolaget KW Stable och sattes i träning hos olika proffstränare.- Jag trodde det var ett solitt företag. Han hade väldigt gott om pengar, han var 55 år gammal och ville ha lite roligt för pengarna, säger Hans Adielsson, som tränade Prince L och 20 hästar till när bubblan sprack.Hösten 2009 avslöjade Skatteverket att avräkningar på timmer i Kurt Wijkströms bokföring var falska.Kurt Wijkström har erkänt för Skatteverket att han suttit på sitt kontor och tillverkat falska fakturor och avräkningar i sin dator. Bland annat hittade han på att en skogsägare skulle ha levererat timmer för 1 584 150 kronor.Enligt åtalet rörande grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott fabricerade Kurt Wijkström falska fakturor till ett värde av 353 miljoner kronor under 2008, och lurade därigenom till sig drygt 38 miljoner kronor i moms.Kurt Wijkström berättar i förhör i förundersökningen att pengarna bland annat använts till ett aktieägartillskott till KW Stable Sweden AB på 20-25 miljoner kronor.Senaste bokslutet visar att det gjordes ett aktieägartillskott 2009 med 31 miljoner kronor. Hittills har bolaget gått med över 8 miljoner i förlust.Hos Kronofogdemyndigheten har Kurt Wijkström nu en skuld på 60 miljoner kronor, sedan fogden lyckats mäta ut fordon, pengar, värdepapper och vapen för 12 miljoner kronor.Hästarna har dock fortsatt att tävla. I februari sprang Prince L, körd av Erik Adielsson, in 60 000 kronor på Solvalla. Prins L och 19 hästar till ägs numera av Wijkströms tyska virkeshandlarfirma W & W Import-Holz.Sedan Kurt Wijkström gått i personlig konkurs är det inte längre kronofogden utan en advokat som har i uppgift att sälja alla tillgångar. Det handlar bland annat om drygt 400 hektar mark, mest skog. Och så hästarna.- Dem har vi haft svårt att komma åt av olika skäl. Men konkursförvaltaren kan ta ut svängarna på ett annat sätt och göra en mer affärsmässig avveckling än vad vi kan. Utfallet kan bli helt annorlunda, säger Lars Grimby på Kronofogdemyndigheten.ATL har utan framgång sökt både Kurt Wijkström och hans advokat inför rättegången i Norrköpings tingsrätt. Torbjörn Esping