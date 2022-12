Storgods väljer jättetröska

Lagom till årets säsong kommer Skabernäs HB att få levererat tre jättetröskor.

12,5 meter

Företaget har nämligen valt att köpa in världens största tröska, New Holland CR 10.90, uppger Söderberg & Haak, vars återförsäljare Agroma Öst kommer att leverera tröskorna.- Anledningen till att vi valde de tre New Holland 10.90-tröskorna är att de var de enda som mötte de krav vi har i vår omställning till fasta körspår, kommenterar Martin Rosenmejer, VD på Skabernäs i ett pressutskicket.CR 10.90 har ett 12,5 meter brett skärbord, är utrustad med Twin Rotor-teknologi, dynamic feed roll-systemet och med en maxeffekt på 653 hästkrafter.Tröskan har även extra långt tömningsrör på över tio meter med en tömning på 142 liter per sekund.I Skabernäs HB ingår de tre godsen Skabersjö, Näsbyholm och Börringe Kloster i Skåne. Totalt odlas cirka 3 000 hektar, vilket gör företaget till ett av Sveriges största jordbruk.