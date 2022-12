Storbrand på Skövde slakteri

Det var vid klockan 19 på fredagskvällen som larmet om branden inkom. Branden uppges ha börjat i taket ovanför grisslakten, där det används gas för att bränna bort hår på djurkroppar. Det är dock ännu oklart om verksamheten har något att göra med brandorsaken.

- Branden är mycket svårtillgänglig. Den har utvecklat sig i fyra timmar och ökat hela tiden. Just nu har vi inte läget under kontroll och branden sprider sig nedåt. Vi jobbar för att rädda byggnaden. Vi räknar med att arbetet kommer att pågå hela natten, säger Per-Erik Thyberg, inre befäl vid räddningstjänsten i östra Skaraborg, till TT strax innan 23-tiden.På lördagsmorgonen brann det fortfarande men på ett begränsat område på taket. Efter den stora insatsen under natten kunde släckningspersonalen också minska, och räddningstjänsten uppgav för TT vid 8-tiden att branden inte längre sprider sig. Kostsamt driftstopp Personalen som fanns i slakteriet när branden utbröt kunde lämna lokalerna. Inga djur ska heller ha skadats i branden.Slakteriets vd Ove Konradsson säger till tidningen att han befarar att branden kan ge ett långt och kostsamt driftstopp. Och att det rör sig om flera miljoner kronor i värden som förstörts i branden, bland annat slaktade djurkroppar. Polisen har inlett en förundersökning om mordbrand.

Lokala medier rapporterar om att lukten av bränt kött kändes på långt håll. Totalt sex enheter och sammanlagt ett 40-tal brandmän deltar i släckningsarbetet.