Storbrand krävde enorma resurser

Så här fördelade sig insatserna, enligt den sammanställning som länsstyrelsen i Västmanland har gjort.

Personal

Evakuerade

Skadade och döda

Skog och fastigheter

Brandslang och vattenbombare

Telefonsamtal

Rättsligt

Räddningstjänsten: 120 brandmän i gång dygnet runtPolisen: 100 poliser i den direkta insatsenFörsvarsmakten: 200 på marken (inklusive 120 från hemvärnet)Frivilliga resursgrupper: 45Andra frivilliga: 200 markägare och andra som under en och en halv vecka arbetar med att föröska hejda branden. De använder allt från gödselspridare till krattor, spadar och trädgårdskannor. Med hjälp av motorsågar, skördare och grävmaskiner hjälper många till med att röja brandgator.Vattenbombarna: 30 personer för att hålla fyra flygplan i luftenInformation: 20-30 personer som hanterade ett enormt mediatryck. Som mest fanns mellan 30 och 40 journalister från både Sverige och utlandet på plats i Ramnäs varje dag. Branden genererade 10 000 artiklar och inslag.Cirka 1 000 personer, de flesta från Gammelby, Västervåla och Ängelsberg.Cirka 6 000 personer, främst i Norberg, hotades av evakuering.Cirka 1 200 nötkreatur och 500 får evakuerades."För oss i Sala var evakueringen av djur en mycket stor fråga. Flertalet av markägarna var också själva med ute och jobbade i brandområdet för att försöka rädda sina skogar och gårdar", berättar kommunens beredskapssamordnare Rickert Olzon i länsstyrelsens sammanställning.En person avled efter att ha blivit instängd mellan två brandfronter.En person fick svåra brännskador.En polis skadades allvarligt efter att ha blivit påkörd vid en vägspärr.200 skogsägare drabbades.På kvällen den 31 juli brann 150 hektar. I slutänden hade 14 000 hektar skog brandhärjats.De direkt brandkostnaderna uppskattas till 875 miljoner kronor.Den slutliga värderingen av skog och fastigheter var ännu i november inte klar. Tillsammans med övriga kostnader uppgår i vilket fall slutnotan till miljardbelopp, enligt länsstyrelsen.Helt eller delvis skadade fastigheter:- Permanentboende: 1- Fritidshus: 11- Ekonomibyggnader: 32- Obebodda småhus: 15- Övriga (utedass, vedbod med mera): 10- Industri/företagsbyggnader: 2Uppskattningsvis rullades mellan 50 och 70 mil brandslang ut i brandområdet. Så mycket som möjligt ska tas hem från skogen och rengörs.De franska och italienska vattenbombplanen är uppe i luften 1 533 gånger och dumpar tio miljoner liter vatten.14 helikoptrar bekämpar branden under 320 timmar.Via sitt kontaktcentrum får Sala kommun under några intensiva dygn en central roll i informationshanteringen. Den 4-5 augusti tar kommunen emot 2 860 samtal och mängder av mejl från media, drabbade och folk som vill skänka gåvor.Exakt hur branden startade är föremål för rättslig prövning, men att den tändan gnistan kom från en markberedare råder det ingen tvekan om.Entreprenören, som arbetade på uppdrag av Stora Enso, delgavs den 4 november misstanke om grov allmänfarlig vårdslöshet.Företaget riskerar vid fällande dom böter på upp till tio miljoner kronor.Utredningen försvåras av att det i Sverige saknas ett tydligt regelverk för vad som gäller vid skogsarbete, enligt polisen.Frågan om eventuellt åtal ligger nu på åklagarens bord. Beslut väntas i februari 2015.