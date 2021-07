Storbrand i sågverk

– Vi har en viss spridning intill angränsande byggnad och försöker få kontroll på den. Den är inte under kontroll i nuläget. Förrådet där branden startade är uppbrunnet, men det är en ganska stor glödhärd kvar, säger Per Fägersten, inre befäl på Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund.

Ingen skadad

– Sågverket ligger i utkanten av samhället, men röken driver in mot samhället. Därför har vi gått ut med ett VMA om att stänga fönster och ventilation så man inte får in röken i huset, säger Per Fägersten.