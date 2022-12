Stora vinnaren i gigantiska upphandlingen

Stora Enso och Mellanskog sa i somras upp transportkontrakt på uppemot fem miljoner kubikmeter rundvirke norr om Mälaren. Åkerierna fick vässa sina argument, plocka fram kalkylatorerna och slåss med siffror för att behålla sina kontrakt eller få nya.

Mindre kontrakt

När stridsdammet nu lagt sig är det Dalafrakt i Leksand som blev den stora vinnaren. Volymen körningar åt Stora Enso fördubblas till cirka 1,5 miljoner kubik och nu måste nya åkerier anlitas.– Vi rekryterar just nu 30 till 35 stycken i basvolym. Under högsäsongen under vintern får vi ta in ännu mer kapacitet, dels nyrekrytering och dels bygga på våra befintliga åkerier, säger Mats Aspemo, vd på DalafraktStora Ensos upphandling gäller i stort sett hela Dalarna. Den stora förloraren är Skogsåkarna i Mellansverige, SÅ, som förlorar 50-60 procent av sina transporter.– I en del fall kan det nog bli så. Och då kommer de att få en annan typ av transportledning än de haft tidigare, säger Aspemo på Dalafrakt.Det är ingen hemlighet att skogsbolagen varit missnöjda med logistikplaneringen i Dalarna.– Branschen har varit för passiv och väntat på vad kunden sagt att åkerierna ska göra. Och vi har inte fått möjlighet att använda vår kompetensbank till att utveckla bättre processer, säger Aspemo och berättar att Dalafrakt kommer att få större tillgång till Stora Ensos underlag från avläggen.– Vi ska få tillräckligt god information så att vi kan utföra uppdraget på ett bra sätt.SÅ får dock fortsätta att köra för Mellanskog i Dalarna och Gästrikland, ett kontrakt som gäller två år, sysselsätter ett 80-talbilar och gäller 1,2 miljoner kubikmeter. Den ordern är värd 80 miljoner kronor.Kjellbergs logistik tog ett mindre kontrakt i sydvästra Dalarna.Logistikjätten Westan, som vuxit till landets största rundvirkestransportör på sex år, bjöd också men fick inte någon tilldelning.– Det är en besvikelse att vi inte fick någonting. Men våra konkurrenter har lagt fram lösningar som var mer attraktiva för Stora Enso, säger vd Michael Schahine.– Ja, det är jag faktiskt.Westan har sedan tidigare kontrakt på 650 000 kubik åt Stora Enso vilket fortsätter. Westan köptes nyligen upp av Reaxcer i Östersund som har uppemot 700 bilar. Michael Schahine tillträdde som vd för det sammanslagna bolaget i september.Just nu pågår samordningen av bolagens timmerflottor och utveckling av logistiken. Reaxcer är starka på anläggningssidan och en del av dessa bilar ska kunna konverteras till timmerbilar, så kallade flexbilar.– Vi har kommit överens med samtliga kunder om pris för flexbilarna. Så att de under vintertid och vid behov kan konverteras för att lösa tillfälliga transportbehov i skogen.