Lönsam balans

Växtnäringsämnen som kväve, fosfor och kalium tas in till gården, främst i form av utsäde, foder, mineralgödsel och stallgödsel. Den mängd växtnäring som är kvar efter att produkter som grödor och slaktdjur förts från gården visar differensen, eller gårdens balans, och förutsättningar som gårdens produktion har.

En växtnäringsbalans visar hur de näringsämnen som förs in till gården omsätts till färdiga produkter. Med ett effektivt utnyttjande av näringsämnen förloras en mindre andel till miljön än vid en mindre effektiv produktion. Det gäller fosfor och kväve i form av ammoniak, nitrat samt lustgas.

Skillnader i riket

Nu hoppas hon att många lantbrukare vill gå in och ta del av rapporten, som finns tillgänglig på Jordbruksverkets hemsida .

– Vi har tänkt den som en kunskapsbas- och databas där lantbrukare kan gå in och titta för att optimera just sin produktion i just det område man är verksam, säger Stina Olofsson till ATL.