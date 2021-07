Stora skillnader i priset på semin

Det är Hansa Husdjur som gjort en egen jämförelse och kommit fram till att man lyckats hålla sin medelkostnad per ko på 897 kronor medan Växa i Halland haft en kostnad på 1180 kronor, vilket gör den till den dyraste av landets sju husdjursföreningar.



Enligt Hansa Husdjurs vd Ingemar Persson så ska jämförelsen hålla för en granskning, även om den placerar hans förening på förstaplatsen.

- Det är ett grovt mått, men tjänsterna är ungefär desamma över hela landet. Den geografiska spridningen och strukturen spelar naturligtvis en roll och vi har stora medelbesättningar och korta avstånd här, säger han på telefon från sitt kontor i Kalmar.





30 procents skillnad

57 procent

Storleken spelar ingen roll

Siffrorna bygger på det senast redovisade räkenskapsåret vilket för de flesta innebär 2008, medan Hansa har ett brutet räkenskapsår.Ingemar Persson har gjort samma jämförelse under ett antal år för internt bruk och har sett att variationen - trots att den ännu är hela 30 procent mellan billigaste och dyraste - har minskat de senaste åren.- Följsamheten mellan föreningarna har ökat och det kan delvis bero på att i dag inseminerar bonden själv cirka 45 procent av alla kor. Insemination är den stora kostnaden.I Hansa Husdjur insemineras inte mindre än 57 procent av korna av lantbrukarna själva.- Vårt arbete ser annorlunda ut i dag än det gjorde för några år sedan, vi har till exempel mycket färre seminörer. Insemination har ju varit lite av huvudverksamheten för husdjursföreningarna.Bonden betalar dock för spermakostnaden som kan ligga på mellan 150 och 200 kronor per dos.Lantbrukaren utför också arbetet när det gäller kokontrollen medan husdjursföreningarna ansvarar för den administrativa delen.Husdjursföreningarnas storlek har också visat sig i stort sett betydelselös för hur kostnadsbilden ser ut, så några stordriftsfördelar kan vara svårt att ta ut.Freja Husdjur, näst billigast efter Hansa, hanterar drygt 120 000 kor årligen, men har bara en krona lägre medelkostnad än vad Norrmejerier har som bara har 25?000 kor, enligt Ingemar Perssons jämförelse.I runda slängar kostar det lantbrukaren 1000 kronor per ko och år, så för en gård med 150 kor blir det en nätt utgift på 150 000 kronor per år.Jerry Simonsson