Stora mängder antibiotika till djur oroar

World Organisation for Animal Health, OIE, fördömde nyligen den utbredda användningen av antibiotika i lantbruket, utan veterinär övervakning, rapporterar BBC News.

USA lyfts fram som ett varnande exempel. Trots att US Centers for Disease Control uppger att antibiotikaresistenta bakterier orsakar 23 000 dödsfall per år i USA ges ofta antibiotika av djurproducenten själv. En undersökning visar också att mindre än hälften av landets mjölkbönder följer sin veterinärs rekommendation kring hur antibiotika ska användas.Detta oroar OIE. Vid ett möte nyligen sa organisationen överhuvud Bernard Vallat att antibiotika måste användas av personer som är medicinskt utbildade för att förstå riskerna.Vid OIE-mötet luftades också farhågor om att ett frihandelsavtal mellan EU och USA skulle föra med sig en urvattning av de tuffare europeiska reglerna för antibiotikaanvändning. Enligt BBC News har OIE försökt få de båda parterna att nå enighet i frågan, men utan framgång.- Riskanalysen kring antibiotikaanvändningen skiljer sig åt mellan EU och Nordamerika, konstaterade Bernard Vallat.