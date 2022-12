Stora fördelar med små maskiner

Andrew Bate bedriver växtodling och köttdjursuppfödning i Queensland, Australien. Som andra lantbrukare är han tekniskt intresserad och kom en dag att läsa om jordbruksrobotar som arbetar i "svärmar". Tanken med ”robotsvärmar” är att ha flera små självgående robotar som ersättning för en stor maskin. På så vis finns alltid några som kan arbeta även om någon går sönder eller är på service.

– Jag är inte ensam om att bli stående när en av mina viktiga maskiner havererat just när jag behöver den som mest, säger han.– Och dessutom arbetar robotar 24 timmar om dygnet. Tid som jag kan tillbringa med min familj istället för att skumpa runt i en traktor.Andrew Bate började för några år sedan att testa och modifiera en John Deere Gator med sensorer, elmotorer med mera och tog till slut kontakt med två tekniska universitet i Australien – som gillade hans idéer skarpt. Andrew Webb och hans fru startade företaget Swarm Farm och samarbetet med universiteten ledde till en eldriven robot i form av en ogrässpruta med fem meters spännvidd och totalvikt på 200 kilo.Under förra säsongen använde han två av sina egentillverkade robotsprutor som ersättning för hans tidigare 21-ton tunga spruta med 36 meters räckvidd. Bland annat för 70 hektar mungbönor.Rent tekniskt funkar det så att infraröda sensorer upptäcker ogräs, eller växter som i det här fallet inte är mungbönor, en signal går till mikrodatorn, som skickar ännu en signal till ett munstycke som via en kamera riktas mot ogräset och avger en riktad stråle med bekämpningsmedel. Allt ungefär lika snabbt som en ögonblinkning.– Det bästa är att robotarna jobbar helt självständigt utan behov av övervakning eller kontroll, berättar Andrew Bate.Robotarna har inbyggt navigationssystem och detektorer som gör att de håller sig i spåren efter såmaskinen och undviker hinder som diken, stolpar och stora stenar. De har inbyggd minneskarta som gör att de inte sprutar samma område och när det laddbara batteriet tar slut återvänder de hem till gårdsplanen.Andrew Bate och hans kompanjoner har dessutom planer att bygga in funktioner som gör att robotarna känner när besprutningsmedlet tar slut och själva kan ta sig till en tank för automatisk påfyllning. Och att de själva ska åka och ladda sina batterier, precis som många robotgräsklippare klarar idag.– Det är att hitta rätt teknisk plattform för flera redskap på samma robot. Till exempel vill jag att den ska kunna gallra och beskära, säger Andrew BateDen uppfinningsrike bonden och hans medarbetare tror att besprutningsroboten finns att köpa på marknaden inom två år. Någon prislapp finns ännu inte.