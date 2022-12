Stora Enso om ansvaret för dödsbranden

– Jag vet inte detaljerna i det enskilda fallet. Det är föremål för utredning, det vore fel av mig att föregripa den, säger vd Martin Holmgren i en intervju med Sveriges Radios Ekot.

Markberedningen utfördes strax söder om Öjesjön i Sala kommun torsdagen den 31 juli. Gnistor från maskinen antände ett fem gånger fem meter stort område som sedan växte, enligt föraren.Arbetet genomfördes trots att brandrisken var hög och andra skogsbolag i trakten valt att avstå av just den anledningen.Polisen har inlett en utredning av händelsen för att se om något britt har begåtts och om någon i så fall kan ställas till svars för exempelvis allmänfarlig vårdslöshet.Martin Holmgren är noga med att framhålla att det ännu inte finns någon fastställd orsak till branden, som hittills skördat ett dödsoffer och skador i miljardklassen.– Det här är under polisutredning, det finns ingen som är misstänkt för något, säger han till Ekot.När det gäller lämpligheten i att utföra markberedningsarbeten under extrem torka är det något som får avgöras från fall till fall, av den lokale entreprenören i dialog med uppdragsgivaren, påpekar han.– I skogen finns inget ställe som är det andra likt, det varierar med årstid och väder, säger Martin Holmgren som också säger sig ha stort förtroende för bolagets underentreprenörer.I det här fallet ska Stora Enso, enligt Martin Holmgren, ha blivit förvissat om att brandvakt fanns på plats.Detta motsägs av Vestmanlands Läns tidning , som rapporterat att endast föraren fanns på platsen när branden bröt ut.Martin Holmgren vill dock inte gå in på huruvida han i efterhand tagit reda på om det verkligen fanns någon brandvakt eller ej.– Detaljer om vad vad som hänt och inte hänt har jag väldigt svårt att kommentera, det är ju föremål för utredning, säger han.