Stora Enso möblerar om

Skogsjätten delar upp divisionen Printing and Living i två separata divisioner, Printing and Reading (papper) och Building and Living (träprodukter).

För att stärka fokus på kommunikation och hållbarhet delas dagens Global Identity i två enheter, Global Communications och Global Responsibility.Resultat blir att Stora Ensos koncernledning får fyra nya medlemmar från och med den 1 september i år.Kati ter Horst, i dag säljchef för Printing and Reading, blir vice vd och divisionschef för Printing and Reading.Jari Suominen fortsätter leda verksamheten för Building and Living, fast nu som vice vd för en separat division.Ulrika Lilja, kommunikationschef för divisionen Printing and Living, har utsetts till vice vd för Global Communications.Terhi Koipijärvi tar över rollen som tillförordnad vice vd, Global Responsibility, och blir tillförordnad medlem av koncernledningen.